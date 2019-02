US-Finanzinvestor KKR kauft Tele München

Der US-Finanzinvestor KKR steigt wieder in den deutschen Medienmarkt ein. Der deutsch-österreichische Medienunternehmer Herbert Kloiber verkauft seine Film- und Fernsehproduktionsfirma Tele München (TMG) an die Beteiligungsgesellschaft, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

50 Jahre nach Gründung veräußert Dr. Herbert G. Kloiber die von ihm im Jahre 1977 erworbene Tele München Fernseh GmbH + Co. Produktionsgesellschaft und die Tele München Fernseh-Verwaltungs GmbH an die führende, im Jahr 1976 gegründete US-amerikanische Private Equity Gruppe KKR & Co. Inc, hieß es auf der TMG-Seite.

KKR wolle TMG zu einer Unterhaltungs-Plattform für Film und Fernsehen ausbauen, auch mit Zukäufen. Geführt werden soll das Unternehmen künftig vom ehemaligen ZDF-Unterhaltungschef Fred Kogel, der vor eineinhalb Jahren als Vorstandschef von Constantin Medien zurückgetreten war. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, sagte ein KKR-Sprecher.

„Wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir im anspruchsvollen Medienmarkt erfolgreiche Marktführer aufbauen können, zitiert die Agentur Reuters den KKR-Partner Philipp Freise. Von 2006 bis 2013 war der Finanzinvestor zusammen mit Permira bereits an der Senderkette ProSiebenSat.1 beteiligt.

Kloiber galt einst als Erzrivale von Medien-Mogul Leo Kirch. Zur TMG gehören mehrere Film- und Fernsehproduktionsfirmen, darunter die an der Börse notierte Odeon Film, der Filmverleiher Concorde sowie Beteiligungen an den Fernsehsendern Tele 5 und RTL II.

