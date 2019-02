Roche steht kurz vor Milliardenzukauf von Biotech-Firma – US-Zeitung

Demnach ist Roche an Spark Therapeutics interessiert. Für dieses Biotechnologie-Unternehmen wolle der Schweizer Konzern fast fünf Milliarden Dollar auf den Tisch legen. Sparks Marktbewertung betrug zum Handelsende am Freitag allerdings lediglich knapp zwei Milliarden Dollar, so die Agentur Reuters am Sonntag.

Laut der Zeitung gibt es noch mindestens einen weiteren unbekannten Bieter für Spark. Weder Roche noch Spark wollten sich dazu äußern. Der Zukauf könnte am kommenden Montag oder bereits früher angekündigt werden. Es sei jedoch auch noch möglich, dass die Verhandlungen scheiterten und keine Transaktion zustande komme.

Die Biotech-Firma ist auf die Entwicklung von Gentherapien spezialisiert.