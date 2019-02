Das sind die „gesündesten“ Nationen der Welt

Demnach führt Spanien die Liste an. Im Vergleich zum Vorjahr kletterte dieses Land um fünf Punkte nach oben auf Platz eins.

Ihm folgt Italien, das in der bisherigen Liste Spitzenreiter war. Zu den Top-Ten gehören Island, Japan, die Schweiz, Schweden, Australien, Singapur, Norwegen und Israel.

Russland sprang fünf Punkte nach oben und rangiert auf Platz 95. Deutschland steht auf Platz 23. Im Vergleich zu 2017 verlor es sieben Punkte.

Bloomberg erstellt dieses Ranking aus Statistiken der Weltgesundheitsorganisation (WHO), der UN-Abteilung für Volksbevölkerung sowie der Weltbank. In der Studie werden verschiedene Faktoren und Risiken in Betracht gezogen.

Faktoren des Rankings sind zum Beispiel die Lebensdauer, die Sanitäts- und Umweltlage, der Zugang zu medizinischer Hilfe und reinem Wasser, die Anzahl von Rauchern bzw. Nichtrauchern sowie Menschen mit Übergewicht. Insgesamt stehen 169 Länder auf der Liste.