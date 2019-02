Für wie viele Jahre reichen Russlands Öl- und Gasvorräte? – Energieminister erläutert

Russlands Energieminister Alexander Nowak hat in einem Interview für „Gaseta.ru“ die Erdöl- und Gasvorräte im Land eingeschätzt.

Russland verfügt Nowak zufolge über Erdölvorräte für die nächsten 30 Jahre und über Gasvorräte für mehr als 100 Jahre. Die Erdölvorräte der Kategorien B und C (hier geht es um eine nationale Klassifizierung: Es gibt mehrere Kategorien je nach geologischem Untersuchungsstand und industrieller Nutzbarmachung. B – festgestellte Reserven; C – vorläufig eingeschätzte Vorräte) betragen derzeit 29 Milliarden Tonnen.

Russland: mindestens noch 20 Jahre größter Öl- und Gasexporteur

Die Rohstoffvorräte sind ständig ungefähr auf einem gleichen Niveau, weil jährlich neue Vorräte in die Bilanz aufgenommen werden, so Nowak. Jedoch betonte er, dass sich die Qualität der neuen Reserven stark von den alten unterscheide, da es sich dabei vor allem um kleine und schwer auszubeutende Vorkommen handele. Darüber hinaus werden die Kohlenwasserstoffe eher in der Herstellung der Güter und nicht als Energiequelle genutzt.