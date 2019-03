Autoproduktion in Deutschland sinkt

Die deutsche Autoindustrie erwartet in diesem Jahr einen deutlichen Rückgang der Inlandsproduktion. In den deutschen Werken dürften mit 4,8 Millionen Pkw rund 5 Prozent weniger Fahrzeuge vom Band rollen. Dies teilte die Deutsche Presse-Agentur unter Verweis auf den Verband der Automobilindustrie (VDA) am Samstag mit.