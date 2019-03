Blackout in Venezuela: USA bestreiten jede Verwicklung

Der US-Außenminister Mike Pompeo hat die Verwicklung der Vereinigten Staaten oder anderer Länder in die umfangreichen Stromabschaltungen in Venezuela verneint.

Der Zusammenbruch der Stromversorgung im Lande soll die Folge einer Havarie im größten venezolanischen Wasserkraftwerk „El Guri“ sein. Der nationale Stromerzeuger Corpoelec bezeichnete den Vorfall als Diversion und Episode des Energiekrieges gegen Venezuela. Maduro warf dessen Entfesselung dem US-amerikanischen Imperialismus vor.

„Stromabschaltungen und Elend, unter denen einfache Venezolaner leiden, passieren nicht wegen der USA. Nicht wegen Kolumbien. Dies sind auch nicht Ecuador und nicht Brasilien, Europa oder sonst wer“, schrieb Pompeo auf seinem Twitter. Seines Erachtens seien die Stromabschaltungen ein Ergebnis der Handlungen von Venezuela selbst.

Die Zeitung „Nacional“ hatte zuvor berichtet, dass Stromabschaltungen in 21 von 33 Bundesstaaten sowie in der Hauptstadt des Landes Caracas registriert worden seien.

Am Donnerstagabend hatte der Pressedienst des Präsidenten Nicolás Maduro eine vollständige Wiederherstellung der Stromversorgung im Osten des Landes verkündet. Der Stromerzeuger Corpoelec habe laut Medien mitgeteilt, dass die Stromversorgung in der Nacht auf Freitag oder direkt am Freitag vollständig wiederhergestellt sein werde.

© AP Photo / Manuel Balce Ceneta USA haben keine Pläne für militärische Intervention in Venezuela – Sonderbeauftragter

In Venezuela war es am 21. Januar zu Massenprotesten gegen den wiedergewählten Präsidenten Nicolás Maduro gekommen, der kurz davor vereidigt worden war. Am 23. Januar erklärte sich der Parlamentschef Juan Guaidó eigenständig zum Interimspräsidenten. Etliche westliche Länder haben Guaidó als Staatschef anerkannt. Maduro nannte Guaidó eine Marionette der USA. Russland, China und einige andere Länder haben Maduro als legitimen Präsidenten Venezuelas unterstützt. In Moskau sei der „Präsidentenstatus“ von Guaidó als nicht existierend bezeichnet worden.