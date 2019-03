Österreichs Ex-Kanzler Schüssel für Aufsichtsrat russischen Erdölgiganten nominiert

Das aktuelle elfköpfige Board of Directors bestimmte eine Liste aus zwölf Kandidaten, so Lukoil am Mittwoch. Russische Medien weisen darauf hin, dass sich der Bestand des Gremiums seit 2017 nicht geändert habe. Nun beanspruchen vier neue Kandidaten einen Sitz im Aufsichtsrat, darunter der ehemalige CEO der „Deutschen Bank“ in Russland Pawel Tepluchin.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Deutsche Investitionen in Russland um 26 Prozent gestiegen<<<

Zu den aktuellen Mitgliedern des höchsten Lukoil-Gremiums, die auch für dessen neuen Bestand kandidieren, gehören unter anderem die Russlandexpertin Toby Gati, die in der Administration des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton den Posten des Assistant Secretary of State for Intelligence and Research bekleidete, sowie der Vorsitzende des Board of Directors bei der Russisch-britischen Handelskammer, Roger Munnings.

Der 73-jährige Wolfgang Schüssel (ÖVP) war von 2000 bis 2007 österreichischer Bundeskanzler. Seit März 2010 ist er Aufsichtsratsmitglied des deutschen Energiekonzerns RWE und seit 2018 Aufsichtsrat des russischen Mobilfunkanbieters MTS.