Russisches Maschinenöl expandiert nach Europa – via eBay

Motoröle für PKW und LKW sind derzeit nur in Österreich und Deutschland über die Online-Plattform lukoil-shop.eu zum Kauf zugänglich, hieß es in einer Pressemitteilung von Lukoil. Doch im Laufe des Jahres will der Hersteller in alle EU-Länder expandieren.

Online-Bestellungen von Lukoil-Produkten sind bereits in mehr als 30 Ländern der Welt möglich. In diesem Jahr hat das Unternehmen einen Online-Shop in Mexiko gestartet.

„Wir streben danach, auf allen Schlüsselmärkten und über alle effizienten Verkaufskanäle zu arbeiten“, sagte der Chef von LLK-International, der Tochterfirma von Lukoil in Europa, Kirill Vereta.

