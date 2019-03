Venezuela: Guaidó will Ölfirma unter Kontrolle gebracht haben

In seinem Kampf um die Macht in Venezuela will der selbsternannte Präsident Juan Guaidó die Kontrolle über Citgo, die US-Tochter des staatlichen Ölkonzerns PdVSA, übernommen haben. Das Ölgeschäft ist die wichtigste Einnahmequelle für den finanziell angeschlagenen südamerikanischen Staat.

„Wir haben bereits die Kontrolle über Citgo und die Lizenz, um das Unternehmen weiterzuführen und so einen wichtigen Vermögenswert der Nation zu retten“, twitterte Guaidó am Freitag. Er versprach, seine Anhänger am Samstag wieder auf die Straße zu bringen.

© AP Photo / Fernando Llano Venezuela: Letzte US-Diplomaten evakuiert - Moskau ahnt Schlimmes

Venezuela hat zwar die größten Ölreserven der Welt, sein schweres Erdöl lässt sich jedoch nur in speziell ausgerüsteten Raffinerien verarbeiten. Citgo verarbeitet das Öl in firmeneigenen Raffinerien zu Benzin, das dann an Tankstellen verkauft wird.

Seit Wochen fließen die Einnahmen Medienberichten zufolge aber nicht mehr in die Staatskasse Venezuelas, sondern an die von den USA unterstützte Opposition. Bereits Ende Januar hat die US-Regierung PdVSA-Konten im Wert von sieben Milliarden US-Dollar gesperrt, um so den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro in die Knie zu zwingen und zugleich den selbsternannten Präsidenten Guaidó zu unterstützen.

Neben dem überlebenswichtigen Ölsektor soll der 35-jährige Oppositionschef zudem Zugang zu Regierungskonten Venezuelas sowie zu Konten der Zentralbank des Landes in den USA bekommen.

Venezuela, das bereits seit vielen Monaten mit einer Hyperinflation und Versorgungskrise konfrontiert ist, hatte bereits vor Beginn seiner aktuellen Staatskrise 49,9 Prozent der Citgo-Anteile an den russischen Staatskonzern Rosneft verpfändet – als Sicherung für einen Kredit. Russland kündigte an, seine milliardenschweren Investitionen in dem südamerikanischen Krisenstaat schützen zu wollen. Die venezolanische Regierung beschloss, die PdVSA-Europazentrale von Lissabon nach Moskau zu verlegen.