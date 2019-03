WEC kürt Russland zu Energie-Supermacht

Russland bleibt nach Meinung des Generalsekretärs des Weltenergierates (WEC), Christoph Frei, auch weiter eine Energie-Supermacht, in welche Richtung die internationale Energiewirtschaft sich auch immer entwickeln möge.

„Ich denke, Russland hat gewaltige Möglichkeiten. Wie die Energetik sich auch immer verändert, Russland war und bleibt eine Energie-Supermacht“, sagte Frei in einem Interview mit Sputnik.

© Sputnik / Alexej Danitschew Ende der Energie-Supermacht: Versiegen Russlands Ölquellen?

Russland sei nicht nur reich an Naturressourcen und erneuerbaren Energiequellen, es könne der Welt zudem neue Technologien zur Entwicklung der Energiewirtschaft anbieten, wenn auch der Konkurrenzkampf in diesem Bereich riesengroß sei, so Frei.

Der Weltenergierat ist eine internationale nichtkommerzielle Organisation, die die Interessen von mehr als 3.000 Energieunternehmern aus 94 Ländern vertritt.