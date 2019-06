Trump droht China neue Sperrzölle an

Xi müsste zu dem Treffen kommen, das wäre in seinem Interesse. „Ich denke, er kommt, und wir werden einen tollen Vertrag unterzeichnen“, sagte Trump.

„Falls die chinesische Seite das Treffen ignoriert, werden die Zölle auf 34 Prozent bis 40 Prozent steigen. Xi ist ein überaus kluger und phantastischer Mensch. Aber er spielt auf der Seite Chinas, das den USA entgegenwirkt“, betonte der US-Präsident.

Ende Mai hatte US-Finanzminister Steve Mnuchin erklärt, dass möglicherweise in einem Monat neue Einschränkungen für den chinesischen Import verhängt werden. Die Entscheidung dürfte nach Resultaten eines Treffens zwischen Trump und Xi am Rande des G20-Gipfels am 28./29. Juli in Japan getroffen werden. „Ich hoffe aber, dass Washington und Peking ihre Verhandlungen werden wiederaufnehmen können“, sagte Mnuchin.

