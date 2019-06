Forschung in „Deep Space“ wird zur Realität: Russland und Argentinien wollen Kooperation eingehen

Das entsprechende Projekt wurde bei der 13. argentinisch-russischen zwischenstaatlichen Wirtschafts-, Wissenschafts- und Handelskomission Ende Mai besprochen. Russland und Argentinien sind strategische Partner in verschiedenen Bereichen wie Energie, Autoindustrie, Atomkraftwerke und Weltraumforschung.

Diesmal sollen die Länder eine gemeinsame Forschung des fernen Weltraums durchführen. Als ferner Weltraum wird in Russland der Raum bezeichnet, der von der Erde mehr als zwei Milliarden Kilometer entfernt ist.

„Es gibt noch ein Thema, das für die Russen interessant sein könnte. Und zwar die Zusammenarbeit bei der Erforschung des fernen Weltraums, die nur mittels des Aufbaus von geeigneten Stationen bzw. Antennen möglich ist“, sagte Makartschuk.

Um sich mit Raumfahrzeugen die zum Mond oder weiter fliegen in Verbindung zu setzen, brauche man große Antennenstationen, die empfindlichsten Antennen haben, so das Portal „Russische Weltraumsysteme“.

In Argentinien befinden sich bereits zwei solche Stationen – die erste gehört zur Europäischen Weltraumorganisation (ESA), die Raumfahrtaktivitäten im Planetensystem koordiniert und unterstützt; die zweite hilft China bei den Untersuchungen auf dem Mond.

„Dank der zweiten Station, die sich in der argentinischen Provinz Neuquen befindet, konnte China die Mondrückseite erreichen. Jetzt arbeiten wir daran, dass China die nächste Raummission, Chang'e 4, erfüllen kann. Das Ziel der Mission ist eine Landung auf den Mond, eine Probenentnahme und die Rückkehr zur Erde“, berichtet Makartschuk.

„Das Thema der fernen Weltraumstationen ist ein potenzieller Dialogbereich mit Russland. Wir haben uns schon oftmals von Experten beraten lassen. Auf der russischen Seite halten wir guten Kontakt mit dem Institut für Weltraumforschung der Russischen Akademie der Wissenschaften, das gemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation am Project ExoMars teilnimmt. Außerdem haben wir schon das zukünftige Interesse Russlands an einer Antennenstation besprochen und sogar eine Reise der russischen Experten zu einer ähnlichen Station in Europa organisiert“, fügte Makartschuk hinzu.

