„Binnen Monaten“: Huawei kündigt Android-Ersatz an

Das System werde „Hongmeng“ heißen und könne die dem US-amerikanischen IT-Konzern Google gehörende Software-Plattform Android ablösen, sagte Williamson am Donnerstag in Mexiko-Stadt.

Im Falle einer Eskalation des Handelsstreites zwischen den USA und China könne das System „binnen Monaten“ eingeführt werden. „Hongmeng“ werde derzeit vor allem in China getestet. Huawei meldete dafür bereits in zahlreichen Ländern Patentrechte an.

Huawei-Verbot in den USA

Die Vereinigten Staaten hatten Mitte Mai Huawei auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen. Wer US-Technik an Huawei verkaufen oder transferieren will, muss eine Lizenz erwerben. Diese kann verweigert werden, wenn Sicherheitsinteressen berührt sind.

Zugleich lockerte US-Präsident Donald Trump aber nach wenigen Tagen die Maßnahmen für drei Monate. Für Nutzer von Huawei-Smartphones bedeutet der Schritt unter anderem, dass Google die Telefone heutiger Huawei-Kunden bis Mitte August weiter in vollem Umfang mit Updates und Apps versorgen kann. Für die Verwendung von US-Technologie in neuen Produkten gilt die Lockerung aber nicht.

mo/reuters