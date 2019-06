„Regelloser Kampf“: Putin zu internationalen Wirtschaftsbeziehungen

Am Samstag hielt der russische Staatschef beim Gipfeltreffen der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien (CICA) in Tadschikistan eine Rede.

„In der Welt kommt es leider zu echten Handelskriegen. Tatsächlich gibt es Kämpfe ohne Regeln, mit Einschüchterung und Ausschaltung der Wettbewerber mittels nicht marktüblicher Methoden. Und jetzt sind gemeinsame Anstrengungen mehr denn je erforderlich, um einen Ausweg aus dieser Situation zu finden“, erläuterte Putin.

Er betonte die Notwendigkeit des Wiederaufbaus von Vertrauen sowie der Vereinbarung von Normen für eine faire wirtschaftliche Zusammenarbeit.

„Als erster Schritt soll zumindest der soziale und humanitäre Bereich von Handels- und Sanktionsbeschränkungen befreit werden. Ich meine Bedarfsgegenstände, Arzneimittel und medizinische Geräte“, fügte Putin hinzu.

Darüber hinaus sprach er davon, dass Russland eine Intensivierung der Bemühungen zur Schaffung eines auf dem Völkerrecht und der Uno-Charta beruhenden „Systems gleicher und unteilbarer Sicherheit“ in Asien befürworte.

