China – Sind auf langen Handelskonflikt mit den USA vorbereitet

Peking demonstriert Durchhaltebereitschaft im Handelskonflikt mit Washington und wird keine Angst vor Druck der Vereinigten Staaten haben. Laut dem am Sonntag veröffentlichten Leitartikel der Zeitschrift „Qiushi” der Kommunistischen Partei hat China keine andere Wahl als den Kampf bis zum Ende auszufechten.

„China wird keine Angst vor Drohungen oder Druck der Vereinigten Staaten haben, die die wirtschaftlichen und handelspolitischen Spannungen noch verschärfen könnten”, hieß es. Die Volksrepublik habe keine andere Wahl, als den Kampf bis zum Ende auszufechten.

„Keine Macht sollte den eisernen Willen des chinesischen Volkes und seine Stärke und Hartnäckigkeit, einen Krieg zu führen, unterschätzen und herabsetzen”, so die Zeitschrift. Die Volksrepublik müsse Investitionen und Forschung in Schlüsselbereichen der wichtigsten Technologien erhöhen sowie mehr hochkarätige Talente zusammenbringen.

Peking und Washington überziehen sich gegenseitig mit Strafzöllen. Mehr als 600 US-Unternehmen forderten zuletzt US-Präsident Donald Trump zur Beilegung des Streits auf. Firmen wie die Einzelhändler Walmart und Target schrieben in einem Brief an Trump, zusätzliche Zölle würden amerikanischen Firmen und Verbrauchern schaden. „Ein eskalierender Handelskrieg ist nicht im besten Interesse des Landes, beide Seiten würden verlieren”, hieß es.

ai/rtr