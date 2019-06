Deutscher Maschinenbauer lässt sich in Sankt Petersburg nieder

Die deutsche „Zeppelin GmbH“ baut die Marktpräsenz in Russland aus. Der Baumaschinenkonzern möchte mit einer neuen Niederlassung von der großen Nachfrage nach Minengeräten und Baggern weiter profitieren: „Ein gutes Zeichen für die russischen Kunden, dass wir in Russland sind und auch bleiben werden“, so der Aufsichtsratschef.