„Schritt in die Ukraine ist logisch“ – FlixBus erweitert sein Netz mit Priorität der Sicherheit

In 28 europäischen Ländern und in den USA bietet das Busunternehmen FlixBus günstige Reisen an. Nun will FlixBus erstmals auch Ziele in der Ukraine anfahren. Dabei soll die Sicherheit der Fahrgäste „höchste Priorität“ haben.

Eine kurze Meldung der DPA von Ende der vergangenen Woche war zunächst alles, was über die geplante Ukraine-Route von FlixBus zu erfahren war. Als wären Busreisen in Konfliktgebiete die normalste Sache der Welt. Sputnik wollte es genauer wissen und bat das Unternehmen um eine Stellungnahme.

Neben Fragen nach der genauen Route und dem Grund für diese Entscheidung, interessierte Sputnik vor allen Dingen, wie das Unternehmen die Sicherheit der Fahrgäste garantieren wolle, ob es auf Erfahrungen in anderen Krisenregionen zurückgreifen könne, ob es mit Schwierigkeiten an den Grenzen rechne. Darüber hinaus fragten wir FlixBus, ob es auch Verbindungen zwischen Städten in Russland und der Ukraine geben würde, und wenn ja, ob dies nicht ein Problem darstellen könnten. Das Unternehmen hatte erst vor wenigen Monaten angekündigt, sein Streckennetz auf Russland ausweiten zu wollen.

Das Reisebusunternehmen werde künftig „Ziele wie Kiew, Zhytomyr, Rivne und Lviv mit verschiedenen Zielen in Europa, darunter Budapest, Krakau, Wien sowie Berlin, Dresden, München, Leipzig, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf, Köln, Hannover, Karlsruhe und Rostock“ verbinden, heißt es in der schriftlichen Antwort, die Sputnik eine Woche nach Anfrage erhielt. Auch in der Ukraine wolle FlixBus Menschen „eine erschwingliche und nachhaltige Möglichkeit zu reisen bieten und ein verlässlicher Partner für unsere regionalen mittelständischen Buspartner sein“. In Kiew sei bereits ein FlixBus-Büro eröffnet worden.

„Der Schritt in die Ukraine ist mit Blick auf das bestehende Netzwerk logisch, da wir in einigen Nachbarländern bereits erfolgreich aktiv sind“, so das Unternehmen.

Weit weniger auskunftsfreudig gibt sich FlixBus bei den Fragen nach der Sicherheit seiner Fahrgäste. Wie diese in einem Land, in dem der bis heute nicht beigelegte Konflikt zwischen Kiew und den selbsternannten Volksrepubliken Donezk und Lugansk schwelt, konkret gewährleistet werden soll, darüber gibt Flixbus keine Auskunft. „Die Sicherheit für Fahrgäste und Fahrer hat für uns höchste Priorität, so dass wir in der Ukraine nur sichere Ziele ansteuern“, heißt die knappe Antwort. Etwaige Visa-Probleme, mit denen die Fahrgäste konfrontiert sein könnten, seien FlixBus bisher nicht bekannt.

Ob es künftig auch Busverbindungen zwischen Russland und der Ukraine geben werde – darauf bleibt FlixBus die Antwort schuldig.