Huawei verklagt US-Handelsministerium wegen Beschlagnahmung

Der Streit zwischen den USA und dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei ist um eine neue Facette reicher. Der Konzern reichte Klage gegen das US-Handelsministerium ein. Es geht um Telekomausrüstung, die das Unternehmen aus China in ein Testlabor in Kalifornien befördert hatte und von dort wieder in die Volksrepublik zurückbringen wollte.