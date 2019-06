Peking fordert von Washington Kompromisse im Handelskrieg

Im Handelskrieg mit den USA sucht China einen Kompromiss, mit dem beide Länder leben können. Beide Seiten stehen im Kontakt und bereiteten das Treffen zwischen Chinas Staatschef Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka vor, wie Vizehandelsminister Wang Shouwen am Montag in Peking mitteilte.