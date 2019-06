Kompromiss im Streit mit China? Trump will US-Lieferungen an Huawei wieder zulassen

Das erklärte Trump nach Abschluss des Gipfels der wichtigsten Industrienationen (G20) am Samstag im japanischen Osaka. Trump und Xi hatten sich zuvor auf die Wiederaufnahme von Verhandlungen im Handelskrieg geeinigt.

Der chinesische Konzern ist von dem anhaltenden Konflikt mit den USA massiv betroffen. Erst vergangene Woche hatte Huawei eine Klage gegen das Handelsministerium in Washington eingereicht. Im Mittelpunkt steht Telekomausrüstung, die das Unternehmen aus China in ein Testlabor in Kalifornien befördert hatte und von dort wieder in die Volksrepublik zurückbringen wollte. Nach Darstellung von Huawei wurde die Ladung aber von der US-Regierung in Alaska beschlagnahmt.

Die USA hatten Huawei Mitte Mai auf eine schwarze Liste von Unternehmen gesetzt, deren Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern strengen Kontrollen unterliegen. Wer US-Technik an Huawei verkaufen oder transferieren will, muss eine Lizenz erwerben. Diese kann untersagt werden, wenn Sicherheitsinteressen berührt sind.

