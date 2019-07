Viele deutsche Firmen gegen Cyberangriffe schlecht gewappnet – Studie

Viele deutsche Firmen sind einer Studie zufolge nur unzureichend auf Cyber-Angriffe vorbereitet. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter rund 1000 Unternehmen gaben 39 Prozent an, in den vergangenen zwei Jahren von Computerkriminalität betroffen gewesen zu sein.