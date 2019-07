EU-Prognose: Diese Risiken werden europäisches Wachstum hemmen

In einer Presseerklärung am Mittwoch hat die Europäische Kommission eine allgemein positive wirtschaftliche Wachstumsprognose bekanntgemacht. Zugleich warnt die Behörde vor etlichen Risiken, die eine vorteilhafte Dynamik beeinträchtigen können.

Dem Bericht zufolge wird 2019 die europäische Wirtschaft bereits ihr siebtes konsekutives Wachstumsjahr erleben. Der Zuwachs in der Eurozone war im ersten Geschäftsquartal stärker als erwartet, was auf eine Vielzahl von Faktoren wie einen milden Winter und eine solide Fiskalpolitik zurückzuführen ist.

Trotzdem sind die kurzfristigen Aussichten von einer politischen Ungewissheit sowie globalen Handelsspannungen geprägt. Als Ergebnis verringerte die EU-Kommission ihre Prognose für das Wachstum deraufim Jahr 2020, obwohl es für 2019 beiunverändert bleibt.

EU-Kommissar für den Euro und den sozialen Dialog Valdis Dombrovskis verweist darauf, dass gespannte zwischenstaatliche Verhältnisse unter anderem eine Schwäche in der Verarbeitungsindustrie schaffen. Bei der EU-Innenpolitik erachtet er einen No-Deal-Brexit als einen wesentlichen Risikofaktor.

Obwohl ein BIP-Anstieg für alle Mitgliedstaaten prognostiziert sei, werde er sich in einigen Regionen viel deutlicher abzeichnen, meint Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici. Ein robustes Wachstum in Zentraleuropa würde ihm zufolge mit einer Verlangsamung in Deutschland und Italien kontrastieren.

msch/ae