Nordkorea „fängt“ russisches Fischereischiff – aus diesem Grund

In Bezug auf das von Nordkorea aufgebrachte russische Schiff hat die russische Botschaft in Pjöngjang am Mittwoch auf Facebook ein Statement veröffentlicht.

Das Seinerboot „Sjanchailin-8“ befindet sich jetzt demnach im Hafen der Stadt Wonsan im östlichen Teil Nordkoreas.

„Laut Vertretern des nordkoreanischen Außenministeriums wurde das Schiff wegen der ‚Verletzung der Regeln für die Einreise und den Aufenthalt auf dem Territorium der Demokratischen Volksrepublik Korea‘ aufgebracht“, so die russische Botschaft.

„Die Besatzung ist gesund“

Diplomatische Mitarbeiter der Botschaft trafen sich demzufolge am 22. Juli mit dem Kapitän, dem nautischen Offizier sowie mit den Fischern der „Sjanchailin-8“. Alle Crewmitglieder seien gesund.

Früher keine solchen Probleme mit Nordkorea

Weder Russlands Botschaft noch Vertretern der russischen „Nordöstlichen Fischfang-Gesellschaft“, der das Schiff gehört, sei mitgeteilt worden, wann die Gerichtsverhandlung zu dem Fall beginnen soll. Das teilte der Vize-Direktor der Firma, Sergej Sedler, gegenüber der Zeitung „Kommerssant“ mit.

Das Schiff hatte laut Sedler keine Fracht an Bord gehabt, als es aufgebracht wurde. Die „Sjanchailin-8“ hat eine Wasserverdrängung von 290 Tonnen und eine Länge von 38 Metern. Der Seiner betreibt seit bereits zwei Jahren Fischfang im Japanischen Meer und hatte früher nie solche Probleme mit Nordkorea.

Ein Sprecher der nordkoreanischen Botschaft in Moskau erklärte Medienberichten zufolge, die russische „Sjanchailin-8“ sei unter der südkoreanischen Flagge gefahren. Er vermutete darüber hinaus, dass das Schiff „aufgrund guter Beziehungen zwischen Russland und der Demokratischen Volksrepublik Korea“ nach der Prüfung freigelassen werden könnte.

Zwischenfall im Japanischen Meer

Das russische Schiff „Sjanchailin-8“ war von der südkoreanischen Stadt Sokcho ins Japanische Meer auf Krabbenfang gefahren. Der Besatzung gehörten 15 Russen und zwei Südkoreaner an. Der Seiner wurde in der Nacht auf den 17. Juli in einer Entfernung von ungefähr 55 Seemeilen (fast 100 Kilometer) von Nordkoreas Küste aufgebracht und in die Hafenstadt Wonsan gebracht.

Der Grund für die Festnahme ist eine angebliche Verletzung der Staatsgrenze. Pjöngjang soll offenbar eine 50-Seemeilen-Zone vor seiner Küste festgelegt haben, die es als „Zone des militärischen Schutzes“ bezeichnet. Im Internationalen Recht gibt es jedoch keinen solchen Begriff. Dort handelt es sich entweder um Territorialgewässer (zwölf Seemeilen von der Küste) oder um die ausschließliche Wirtschaftszone (200 Seemeilen von der Küste).

mo/gs