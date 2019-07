Nord Stream nimmt Gastransport vorfristig wieder auf

Wie es heißt, wurde der Gastransport am Samstag nach einer zeitweiligen Betriebseinstellung des Rohrleitungssystems wieder in Gang gesetzt.

Zuvor wurde mitgeteilt, dass die Arbeit der Gasleitung vom 16. bis 30. Juli wegen planmäßiger Technologiearbeiten eingestellt worden sei.

„Jetzt kann die Gaspipeline ihre ganze Kraft nutzen, um alle gestellten Aufgaben zu lösen“, heißt es.

Die Gaspipeline Nord Stream besteht aus zwei Strängen mit einer Gesamtlänge von jeweils 1.224 Kilometern und einer Durchsatzkapazität von je 27,5 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr.

Nord Stream ist eine Gaspipeline, durch die in Russland gefördertes Erdgas über den Meeresgrund der Ostsee in europäische Länder transportiert wird.

Als landgestützte Fortsetzung von Nord Stream in Deutschland gelten die Gasleitungen NEL und OPAL.

Streit um Nord Stream 2

Zuvor wurde es bekannt, dass es bei der Fortsetzung des weiteren Projektes – der Pipeline Nord Stream 2 – zu erheblichen Verzögerungen kommen könnte. Dies liegt vor allem an der Position von Dänemark.

Sollte Dänemark den Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 in seinen Gewässern in den kommenden Wochen nicht genehmigen, könnte Russland die Frist für den Beginn der Gaslieferung nach Europa verpassen, so zumindest die Einschätzung des amerikanischen Wirtschaftsblattes „Financial Times“.

Entscheidend könnten dabei die nächsten Wochen werden. Der August könnte gar „kritisch” werden, schreibt die Zeitung.

ns /mt