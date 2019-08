Lieferungen russischer Kohle in die Ukraine um 85 Prozent gesunken – Zeitung

Die Lieferungen der russischen Kohle in die Ukraine sind im Juni um 85 Prozent gesunken. Dies berichtet die Zeitung „Kommersant“ unter Verweis auf Daten der zentralen Dispatcher-Verwaltung des Brennstoff- und Energiekomplexes.

Wie betont wird, habe sich der Kohleexport aus Russland in die Ukraine im Juni im Vergleich zu demselben Monat 2018 bereits um 85,3 Prozent, das heißt um 750.000 Tonnen Kohle (bis auf 129.300 Tonnen) verringert.

Binnen eines halben Jahres sollen diese Lieferungenreduziert worden sein.

Laut den Angaben der Dispatcher-Verwaltung haben im Juni die meisten größten Exporteure die Lieferungen entweder eingestellt oder sie um ein Mehrfaches reduziert.

Am 1. Juni war das Verbot für Lieferungen von Ölprodukten aus Russland in die Ukraine in Kraft getreten.

ek/mt