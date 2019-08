Experte kalkuliert Frankreichs jährliche Einbußen durch Russland-Embargo

„Wir haben (vor der Einführung des Embargos – Anm. d. Red.) Lebensmittel im Gesamtwert von 800 Millionen Euro nach Russland geliefert. Hauptsächlich waren es Äpfel aus dem Süden Frankreichs gewesen“, sagte der Experte.

Ihm zufolge beziffern sich die gesamten Verluste der EU auf fünf Milliarden Euro jährlich. Somit habe die EU in den vergangenen fünf Jahren wegen des Russland-Importstopps für Lebensmittel 25 Milliarden Euro verloren.

„Wäre das Embargo aufgehoben, wäre es gut. Wir brauchen den russischen Markt. Das russische Embargo stellt ein Problem dar. Wir benötigen mehre Absatzkanäle“, betonte Arnold Puech d’Alissac.

Besonders negativ wirkten sich die russischen Gegenmaßnahmen auf die europäische Molkereibranche aus. Besonders betroffen seien die baltischen Länder und Polen.

„Da die Erzeugnisse aus Polen und den baltischen Ländern nicht nach Russland geliefert werden konnten, kehrten diese in den Westen (nach Europa - Anm. d. Red.) zurück. Im Jahr 2015 kam es zur Überproduktion und zu einer Preiskrise bei Milchprodukten in der Europäischen Union“, fügte der Experte hinzu.

Nach der Verhängung des Embargos habe Polen, das bisher als größter Apfellieferant nach Russland galt, in dieses Land kein Obst mehr exportieren können. Dann habe sich Warschau an Europa umorientiert. Aus diesem Grund hätten sich die Preise für Äpfel in Europa deutlich verringert.

„Man hat einen Preis von 20 Cent für ein Kilo Äpfel sehen können“, sagte der Experte.

Auch die europäischen Lieferanten von Schweinefleisch seien betroffen gewesen.

Ende Juli 2014 hatten die EU und die USA ihre zuvor verhängten Sanktionen gegen einzelne ranghohe Personen in Russland auch auf ganze Sektoren der russischen Wirtschaft ausgeweitet.

Als Antwort auf diese Einschränkungen verhängte Russland vor fünf Jahren, am 6. August 2014, einen Importstopp für Lebensmittel aus der EU, den USA, Kanada, Australien und Norwegen. Unter das Embargo fallen unter anderem Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch, Meeresprodukte, Obst, Gemüse, Käse und einige andere Milcherzeugnisse sowie Nüsse.

ns/mt/sna