Handelskonflikt mit China: Trumps Berater nennt Bedingungen für Zoll-Aufhebung

„Unser Ziel ist es, die Zölle auf null zu setzen und die Handelsbarrieren aufzuheben (...). Und wenn China seine Handelsbarrieren verringern und Reformen durchführen wird, (...) werden wir Milliarden Tonnen unserer Produkte dorthin schicken und unsere Services verkaufen, und wir werden unsere Handelsbilanz in einen normalen Zustand bringen", sagte er in einer Live-Sendung des TV-Senders CNBC am Dienstag.

Kudlow erläuterte, dass sein Team zu Verhandlungen bereit sei und zu diesem Zweck China im September besuchen wolle.

„Die Bewegung zu einem guten Deal wird ein positives Signal sein und kann die Situation mit den Zöllen ändern“, beteuerte er.

Zusätzliche Importzölle

Handelsstreit hält an

Der US-Präsident Donald Trump hatte am 1. August die Einführung von zusätzlichen zehnprozentigen Importzöllen auf Waren aus China im Wert von 300 Milliarden Dollar ab dem 1. September verkündet . Am Montag hatte die Zentralbank Chinas angesichts dieser US-Entscheidung den Yuan-Kurs gegen den Dollar bis auf ein Minimum seit Dezember des vorigen Jahres gesenkt. Später hatte das US-Finanzministerium China in die Liste jener Länder aufgenommen, die mit ihrer Währung manipulieren , und erklärt,

Danach hatte Trump in seinem Mikroblog auf Twitter China der Manipulation mit dem Währungskurs bezichtigt, was die Handelsspannungen zwischen den Ländern verstärkte. Darüber hinaus hatte Chinas Regierung nach Angaben der Medien am 5. August verordnet, die Importe der Agrarproduktion aus den USA vorübergehend zu stoppen.

Zuvor hatte Trump im Rahmen des G20-Gipfels in Osaka ein Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping abgehalten und dabei erklärt, dass die USA bereit seien, ein gegenseitig akzeptables Handelsabkommen zu erzielen. Darüber hinaus äußerte die US-Seite laut der Nachrichtenagentur Xinhua die Bereitschaft, keine weiteren Zölle auf chinesische Waren einzuführen. Allerdings hätten die Verhandlungen, die die US-Delegation in der vorigen Woche in Peking geführt hatte, nicht den erforderlichen Fortschritt gebracht, so Kudlow.

ek/mt/sna