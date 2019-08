Von Handelskonflikt geprägt: Goldpreis schlägt sechsjährigen Rekord

Am Mittwoch, dem 7. August, ist laut Medien das Gold an der Börse Comex in New York um 1,3 Prozent bis auf 1503,3 Dollar für eine Unze teurer geworden. Somit soll der Goldpreis zum ersten Mal seit 2013 die psychologisch relevante Grenze von 1500 Dollar pro Unze überstiegen haben.