Alternative für Android? Huawei präsentiert eigenes Betriebssystem

„Wir haben entschieden, dass es wichtig ist, ein Betriebssystem mit verbesserten plattformübergreifenden Funktionen zu haben. Wir brauchen ein Betriebssystem, das alle möglichen Szenarien bei einer Vielzahl von Geräten und Plattformen vorsieht und die Kundennachfrage befriedigen kann. Dies waren unsere Ziele bei der Entwicklung von HarmonyOS”, sagte Richard Yu, CEO der Huawei Consumer Business Group.

Im Rahmen der heutigen Konferenz im südchinesischen Dongguan wurde auch die neueste Benutzeroberfläche von Huawei EMUI 10 vorgesellt.

HarmonyOS und US-Sanktionen

Die Präsentation von HarmonyOS erfolgt Monate, nachdem Huawei auf eine schwarze Liste in den USA mit Verweis auf Sicherheitsbedenken gesetzt wurde. US-Firmen wurde somit untersagt, ihre Tech-Produkte an das chinesische Unternehmen zu verkaufen. Das Handelsministerium in Washington kündigte aber im Juli an, die Einschränkungen teilweise mildern zu wollen.

Wegen der Sanktionen könnte Huawei den Zugriff auf das Betriebssystem Android verlieren, mit dem seine Smartphones derzeit arbeiten. Mit der Umstellung auf das einheimische HarmonyOS bekommt das Unternehmen eine zukunftsorientierte Alternative dazu.

jeg/ae/sna