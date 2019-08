Strom fällt in weiten Teilen Großbritanniens aus

In Großbritannien ist es am Freitag nach Informationen von internationalen Nachrichtenagenturen zu großflächigen Stromausfällen gekommen.

Von dem Blackout waren London, das südöstliche und das nordwestliche England sowie Schottland betroffen. Nach Angaben des britischen Fernsehsenders BBC gab es auch in Wales Stromausfälle.

Ursache behoben

Der Zugverkehr war teilweise lahmgelegt, darunter auch der zwischen der Hauptstadt und den Flughäfen Gatwick und Luton. Züge fielen aus oder kamen mit Verspätungen an. Darüber hinaus beeinflusste der Blackout den Flughafen und das U-Bahn-System in Newcastle upon Tyne.

National Grid – der britische Übertragungsnetzbetreiber mit Sitz in London – erklärte vor kurzem, dass die Ursache der Stromausfälle behoben worden sei. Laut einer Sprecherin des Unternehmens soll es „Probleme mit zwei Energieerzeugern“ gegeben haben.

mo/sb/rtr