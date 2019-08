Russland wird zweitgrößter Flüssiggasversorger Europas

Prichodko erklärte gegenüber Reportern am Sonntag, die aktuellen Marktbedingungen würden darauf hinweisen, dass Russland seine Gaslieferungen nach Europa in diesem Jahr voraussichtlich auf dem Rekordniveau von 2018 halten werde. Letztes Jahr lieferte Russland laut Angaben von Prichodko insgesamt 201,9 Milliarden Kubikmetern an Europa.

„Darüber hinaus gehört Russland zu den führenden LNG-Lieferanten in die EU-Länder und belegt nach Katar den zweiten Platz“, fügte er hinzu.

Im April veröffentlichte die internationale Gruppe von LNG-Importeureneinen Bericht, wonach die größten Lieferanten von Flüssigerdgas auf dem europäischen Markt im Jahr 2018 Katar (16,42 Millionen Tonnen), Algerien (9,29 Millionen Tonnen) und Nigeria (9,07 Millionen Tonnen) waren.

Diesem Bericht zufolge erreichte Russlands Export von Flüssiggas auf dem europäischen Markt im vergangenen Jahr 4,43 Millionen Tonnen.

