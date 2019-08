Nord Stream 2 schreitet voran: Pipeline-Trassen vor Rügen erfolgreich verbunden

Schon im Juni des vergangenen Jahres hatte das Verlegeschiff „Castoro 10“ von Lubmin aus damit begonnen, einen 35 Kilometer langen Leitungsstrang bis vor die Ostküste Rügens zu verlegen.

Gleichzeitig hierzu hatte das Schiff „Audacia“ damit begonnen, einen neuen Doppelstrang in Richtung Russland zu legen – das allerdings in tieferer Küste.

Nun wurden die vor Rügen liegenden Teiltrassen miteinander verbunden. Hierfür wurden die jeweiligen Leitungsenden aus dem Wasser gehoben und am „Castoro 10“ zusammengeschweißt. Die Rohre wurden danach wieder auf den knapp 20 unter dem Meeresspiegel liegenden Meeresboden abgesenkt, sagte ein Sprecher.

Dadurch ist aus zwei separaten Teiltrassen eine durchgängige Leitung entstanden, die bis vor die dänische Ostseeinsel Bornholm reicht.

Um Spannungen im Material zu minimieren, verlaufe die Leitung an der Verbindungsstelle dabei in einem leichten Bogen, so er Sprecher weiter. Prüfungen, Korrosionsschutz und Verankerung der Leitungen am Boden würden noch einige Tage in Anspruch nehmen, hieß es.

Genehmigung aus Dänemark fehlt

Genau hier könnte es demnächst allerdings große Probleme geben. Dänemark hat immer noch keine Genehmigung für den Bau der Pipeline durch die Gewässer ihrer ausschließlichen Wirtschaftszone südlich von Bornholm erteilt.

Nord Stream 2 schließt dadurch Bauverzögerungen und auch Mehrkosten in Millionenhöhe nicht aus.

Zugleich will der Konzern am bisher avisierten Inbetriebnahme-Termin Ende des Jahres weiter festhalten.

ng/mt