USA haben China zum Rekordabsturz gebracht

Das Staatliche Amt für Statistik der Volksrepublik China (National Bureau of Statistics of China) hat laut Reuters wegen der schwachen Daten für Juli die Experten in Erstaunen versetzt. Die Hauptkennwerte sollen sich niedriger als erwartet erwiesen haben, und das Wachstum der Industrieproduktion sei das niedrigste seit 17 Jahren gewesen.