250-Millionen-Euro-Deal: Springer-Enkel verkaufen Aktien an US-Investor

Die Enkel des Verlegers Axel Springer, Ariane Melanie und Axel Sven Springer, nehmen das Angebot einer Firma des US-Großinvestors KKR an und verkaufen Teile ihrer Aktien am Medienkonzern Axel Springer SE an sie, zu welchem unter anderem die Zeitungen „Bild“ und „Die Welt“ gehören. Das verriet das Unternehmen am Freitag.