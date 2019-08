Insider: Rosneft will im Ölhandel auf Euro umsteigen

Russlands größter Ölförderer Rosneft macht sich auf mögliche US-Sanktionen gefasst und plant, Termingeschäfte künftig in Euro statt in US-Dollar abzuwickeln. "Alle neuen Terminverträge für Ölprodukte für den Export werden den Euro als Zahlungswährung haben", sagte ein Insider am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters.