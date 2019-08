Nord Stream 2: drei Viertel fertig

Demnach wurde bereits eine insgesamt 1855 Kilometer lange Pipeline in den Territorialgewässern von Russland, Finnland, Schweden und Deutschland verlegt. Dies seien 75 Prozent von der Gesamtlänge der beiden Rohrstränge.

In deutschen Hoheitsgewässern und finnischen Gewässern sei die Rohrverlegung beider Stränge fertiggestellt.

In russischen Gewässern dauere die Verlegung der Rohre noch an. An den Anlandestationen in Deutschland und Russland seien die Bauarbeiten bereits fortgeschritten, heißt es in einer Mitteilung der Gesellschaft.

Das Bauprojekt Nord Stream 2 sieht die Verlegung von zwei Strängen mit einer Jahreskapazität von insgesamt 55 Milliarden Kubikmetern Gas vor. Die Pipeline, die Erdgas von Russland über die Ostsee nach Deutschland transportieren wird, soll abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten sollen noch im laufenden Jahr beendet werden.

Bislang hat nur Dänemark die notwendigen Genehmigungen für den Bau der Pipeline in seinen Gewässern noch nicht erteilt. Nach Angaben des Chefs des russischen Gasunternehmens Gazprom, Alexej Miller, wird die Verlegung des dänischen Abschnitts der Pipeline etwa fünf Wochen in Anspruch nehmen.

asch/ae/sna