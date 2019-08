Wiederaufbau syrischer Öl- und Gasindustrie: Krim-Unternehmen bieten ihre Hilfe an

Unternehmen der Republik Krim, die an der 61. Internationalen Messe in Damaskus teilnehmen, sind bereit, beim Wiederaufbau der syrischen Öl- und Gasbranche und der Bergbauindustrie sowie bei der Verarbeitung von Phosphaten zu helfen. Das sagte der Leiter des Rates der Industrie- und Handelskammer der Krim, Wladimir Klimenko, gegenüber RIA Novosti.

Ihm zufolge hielt eine Delegation der Krim in Damaskus mehrere Treffen mit Vertretern des Industrie- und des Energieministeriums ab. Geplant seien unter anderem Gespräche im Ölministerium. Diese Verhandlungsetappe sei derweil „organisatorischer“ Natur.

„Unser Ziel ist es, am Wiederaufbau der syrischen Industrie teilzunehmen, weil viele Unternehmen entweder zerstört oder außer Betrieb gesetzt wurden. Ich bin gekommen, um unsere Erzeugnisse zu präsentieren, damit wir beim Wiederaufbau des Öl- und Gaskomplexes durch Lieferungen von Ausrüstungen, Chemikalien für die Öl- und Gasförderung sowie beim Projektieren und bei der Lieferung von Ausrüstungen für schwimmende Bohrplattformen helfen können“, sagte Klimenko, der auch als Generaldirektor des Handelsunternehmens „Krimtorg“ tätig ist.

Verarbeitung von Phosphaten

Dabei erinnerte er daran, dass Syrien beträchtliche Vorräte an Eisenerz, Steinsalz, Phosphaten, Rohschotter und Bausand habe. „Krimtorg“ sei bereit, Syrien „modernste Ausrüstungen und Technik“ anzubieten. Zudem wolle das Unternehmen stationäre und fahrbare Kraftwerke sowie Zisternenwagen und Fahrzeuge zur Beförderung von Öl sowie Schmier-und Brennstoff

Der Minister für Industriepolitik der Republik Krim, Andrej Wasjuta, hatte Ende Dezember gesagt, Syrien sei bereit, Phosphate aus seinen Vorkommen auf die Krim zu liefern. Ihm zufolge benötigt das Chemiewerk „Krimsky Titan“ Phosphate für die Düngerproduktion.

Internationale Messe in Damaskus

Die Internationale Messe fand in Damaskus seit 1954 bis zum Ausbruch der Krise im Jahr 2011 statt. In den Jahren ihres Bestehens wurde sie zur größten Messe dieser Art im Nahen Osten. Im Jahr 2017 nahm die Messe ihre Arbeit wieder auf. In diesem Jahr findet sie vom 28. August bis 6. September statt. Daran sind rund 1.500 Unternehmen aus 38 Ländern beteiligt.

ns/sb/sna