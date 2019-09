Deutsche Einzelhandelskette Globus investiert in Moskau

Die deutsche Einzelhandelskette Globus mit Sitz im saarländischen Sankt Wendel wird in der Stadt Puschkino in der Region Moskau ein Logistikzentrum für rund 80 Millionen Euro errichten, berichtet der Außenhandelsverlag OWC. Teile der Anlage sollen noch in diesem Jahr in Betrieb genommen werden, eine vollständige Inbetriebnahme ist für 2020 geplant.

Die neu entstehenden rund 80.000 Quadratmeter Lagerfläche sind zur Lagerung von Konsumgütern geplant. Das Projekt wird vom staatlichen Zentrum für Bauhilfe der Moskauer Region unterstützt, das Vorhaben schafft rund 900 neue Arbeitsplätze.

Zu den Marktstandorten der Globus-Gruppe zählen Deutschland, Russland und Tschechien. Auf dem russischen Markt ist die Kette seit 2006 aktiv und derzeit mit 15 Verbrauchermärkten und rund 11.000 Mitarbeitern vertreten.

ba