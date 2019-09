Alibaba-Chef Jack Ma tritt zurück

Dass Ma einmal das größte börsennotierte Unternehmen Chinas schmieden würde und sich mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 38 Milliarden Dollar (umgerechnet etwa 34,3 Milliarden Euro) zu einem der reichsten Menschen des Landes machen würde, war noch vor zwei Jahrzehnten nicht einmal zu erahnen.

Ma scheiterte mit einer Bewerbung als Verkäufer bei der Fastfood-Kette Kentucky Fried Chicken, aber nicht nur das: Für die Aufnahmeprüfungen an der Uni brauchte er mehrere Anläufe, bis es mit dem Englisch-Studium in seiner Heimatstadt Hangzhou endlich klappte. Seinen Aufstieg hat er seiner Tätigkeit als Übersetzer zu verdanken, die ihnzum ersten Mal in dieführte. Damals lernte er das Internet kennen und ein halbes Jahr später startete er seine erste Website in China.

Ma gründete 1999 Alibaba, ausgestattet mit 60.000 Dollar von seinen Freunden. Inzwischen zählt das Unternehmen mehr als 650 Millionen aktive Nutzer.

jeg/gs/dpa