Henkel eröffnet neue Produktion für Baustoffe bei St. Petersburg

Henkel hat am 11. September in Tosno bei St. Petersburg sein neuntes Russland-Werk eröffnet. Der deutsche Konsumgüter- und Chemiehersteller wird am neuen Standort Trockenbaumischungen unter der Hausmarke „Ceresit“ für den regionalen Markt produzieren. Das Unternehmen hat mehr als zehn Millionen Euro in die neue Produktion investiert.

An der feierlichen Eröffnung nahmen der Vizevorsitzende des Komitees für Wirtschaftsentwicklung und Investitionen des Gebietes Leningrad Anton Finogenow, der Corporate Senior Vice President Henkel Adhesive Technologies Mark Dorn, der General Manager von Henkel Bautechnik in Russland Alexander Zaitsev sowie der Vorstandsvorsitzende der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer (AHK) Matthias Schepp teil.

„Henkel als eines unserer aktivsten Mitgliedsunternehmen führt die Erfolgsgeschichte der deutschen Wirtschaft in Russland fort, die trotz schwacher Konjunktur weiter kräftig in den russischen Markt investiert“, sagt der AHK-Chef Schepp. Laut der Deutschen Bundesbank seien im vergangenen Jahr mehr als 3,2 Milliarden Euro an deutschen Direktinvestitionen nach Russland geflossen. „Das ist der höchste Wert seit zehn Jahren und einer der besten seit dem Ende der Sowjetunion“, betont Schepp.

Das neue Henkel-Werk in Tosno wird mehr als 25 Produkte unter der Hausmarke „Ceresit“ herstellen. Der Lokalisierungsgrad liegt bei über 90 Prozent. Das neue Werk mit einer Jahreskapazität von mehr als 80.000 Tonnen soll das Henkel-Produktportfolio für die lokale Baubranche erweitern und neue Arbeitsplätze in der Region schaffen.

„Russland ist seit nunmehr fast 30 Jahren einer der Schlüsselmärkte für Henkel“, sagt Mark Dorn. Das hohe Wachstumstempo der russischen Bauindustrie biete dem Unternehmen gute Chancen und neue Perspektiven. „Deswegen halten wir an unserer Lokalisierungsstrategie fest und investieren in die Produktionsentwicklung weiter“, so Dorn.

Die neue Henkel-Produktion entspreche sämtlichen Anforderungen an die Nachhaltigkeit: Die Produktion werde maximal ressourcen- und energieschonend sowie unter dem Einsatz von hochmodernen Technologien betrieben.

Henkel ist seit fast 30 Jahren im russischen Markt tätig und betreibt neun Werke in Russland – in Tosno, Engels, Perm, Kolomna, Tscheljabinsk, Uljanowsk, Stawropol, Noginsk und Nowosibirsk. Das Unternehmen beschäftigt in Russland 2.500 Mitarbeiter und hat in den vergangenen zehn Jahren 265 Millionen Euro in den Markt investiert.

AHK Russland / as