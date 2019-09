VDA-Präsident Mattes tritt zurück

Die Gründe waren zunächst nicht bekannt. Mattes, der früher Manager bei Ford war, steht seit März 2018 an der VDA-Spitze.

Die Ankündigung ist während der Internationalen Automesse IAA in Frankfurt gekommen, die der Verband der Automobilindustrie veranstaltet. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Messe am Donnerstag besucht.

Mattes stand zuletzt nach Angaben des Magazins „Spiegel” zunehmend in der Kritik. Es gebe „Defizite in der politischen Unterstützung” für die Industrie, soll demnach ein hochrangiger Automanager erklärt haben. Der VDA verkaufe sich unter Wert. Kritiker warfen Mattes laut dem Magazin vor, nicht eng genug mit den Entscheidungsträgern in Berlin und Brüssel vernetzt zu sein. Gerade jetzt, wo die Politik die Klimaziele verschärfe, brauche die Autoindustrie eine stärkere Stimme. Der „Spiegel” schrieb, es kursiere bereits der Name eines möglichen Nachfolgers: Günther Oettinger. Er gibt im November seinen Posten als EU-Kommissar auf.

