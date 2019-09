Nach Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien: Keine Engpass-Gefahr bei Öl für Deutschland

Nach den jüngsten Drohnenangriffen auf die größten Ölraffinerien Saudi-Arabiens erwarten Experten am Montag Turbulenzen an den Weltölmärkten. Die Auswirkungen auf den deutschen Markt dürften aber in Grenzen gehalten werden. Das teilte die Agentur dpa am Sonntag unter Verweis auf den Mineralölwirtschaftsverband (MWV) mit.