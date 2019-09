US-Notenbank kappt Leitzins zum zweiten Mal binnen weniger Wochen

Angesichts wachsender Konjunktursorgen senkt die US-Notenbank (Fed) den Leitzins zum zweiten Mal binnen weniger Wochen. Sie kappte ihn am Mittwoch um einen Viertelpunkt - auf die neue Spanne von 1,75 bis 2,0 Prozent, teilte die Federal Reserve am Mittwoch in Washington mit.