Umstrittene Strategie Altmaiers zeigt erste Früchte

Vor mehr als einem halben Jahr sei der BDI (Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.) nicht sparsam umgegangen in seiner Kritik am ersten Aufschlag der Strategie, sagte am Dienstag der BDI-Präsident Dieter Kempf bei einer Industriekonferenz in Berlin. Diese sei nun aber deutlich breiter aufgestellt.

Die Industrie sei deswegen heute deutlich zufriedener mit dem Endergebnis als vor wenigen Monaten, sagte Kempf. Es gehe nicht um eine „Aussöhnung“ mit dem Minister, sondern um Inhalte. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen müsse erhöht werden.

Altmaiers Industriestrategie

Altmaier hatte im Februar einevorgelegt. Diese stieß bei Wirtschaftsverbänden auf massive Kritik. Kempf etwa hatte gesagt, eine im Papier vorgesehene staatliche „Investitionskontrolle“ dürfe kein Mittel der Industriepolitik werden. Die Industrie lehnte außerdem eine von Altmaier genannte explizite Förderung von „nationalen“ oder „europäischen Champions“ ab.

Kritik aus Wirtschaft

Unter den Managern und Unternehmern war der Frust über den Minister ebenfalls ungewöhnlich groß, das ergab eine Umfrage der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. In Bezug auf den Wirtschaftsminister fielen zuvor Bezeichnungen wie „Totalausfall“ oder „Fehlbesetzung“. Seine „Industriestrategie 2030“ kam auch beim Mittelstand nicht gut weg. Der Verband monierte einen „gewaltigen Kollateralschaden“.

Der Wirtschaftsminister sagte, er habe mit der Strategie eine kritische und konstruktive Debatte anstoßen wollen. Eine überarbeitete Strategie solle in vier Wochen vorgelegt werden. Altmaier sowie Kempf bekräftigten zudem ihre Forderung nach einer Senkung der Unternehmenssteuern in Deutschland.

mk/mt/dpa