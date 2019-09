Sberbank-Chef: Dem IWF ähnelnde Organisationen müssen sterben

„Internationale Organisationen wie der Internationale Währungsfond (IWF) sollen sterben“, so Gref.

„Sie sind nicht zu Selbstreflexion und Selbstreform fähig. Seit vielen Jahren wird davon geredet, und viele Menschen ernähren sich von diesen Gesprächen. Aber der IWF ist ein absolut totes Organ, wie ich finde“, sagte der Sberbank-Chef im Rahmen des XXIII. Kongresses der Internationalen Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden.

Unter anderem riet er Staaten und Organisationen dazu, nicht in Abhängigkeit des IWF zu geraten, weil seine Hilfsmaßnahmen keinen Nutzen bringen würden.

„Mein einziger Rat an übrige Organisationen: Geraten Sie nicht in Anhängigkeit des IWF (…) Sie haben vorgestrige Rezepte, die euch keinen Nutzen bringen werden. Dies betrifft leider eine große Zahl der internationalen Organisationen“, so Gref abschließend.

