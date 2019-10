IWF-Chefin warnt vor massiven Problemen in der globalen Wirtschaft

Die neue geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Kristalina Georgiewa, hat auf eine komplizierte Lage in der Weltwirtschaft hingewiesen. Die globale Wirtschaft wachse zu langsam, die korporativen Schulden stiegen beachtlich, die Insolvenzgefahr sei extrem groß, sagte sie am Dienstag in Washington.