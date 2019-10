Bundesregierung verzichtet bei 5G-Ausbau auf Huawei-Verbot

Das geht nach Informationen des "Handelsblatts" aus dem Entwurf zu den Sicherheitsanforderungen für die Telekommunikationsnetze der Bundesnetzagentur hervor. Der Beschluss solle in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Eine zunächst geplante Klausel, die Huawei den Marktzugang versperren würde, sei darin nicht mehr enthalten.

Eine schärfere Fassung der Anforderungen sei vor allem durch eine Intervention des Kanzleramts verhindert worden, berichtete die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise.

Huawei steht seit Mai in den USA wegen Sicherheitsbedenken auf einer schwarzen Liste. Die Regierung in Washington fürchtet, dass Huawei-Technik der Volksrepublik zur Spionage dienen könnte. Huawei weist dies zurück. Der Fall gilt als eines der größten Streitthemen im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zuletzt hatte die "New York Times" berichtet, dass die US-Regierung das Embargo gegen Huawei in Teilen aufheben wolle.

ai/rtr