Superjet 100: Norwegischer Billigflieger soll 40 Suchoi-Maschinen aus Russland bekommen

Die Lieferung soll in zwei Etappen erfolgen: Zuerst werden zehn Flugzeuge an das argentinische Tochterunternehmen der norwegischen Fluggesellschaft und dann weitere 30 Maschinen an das Dachunternehmen selbst im Leasing vergeben. „Norwegian Air Shuttle“ soll dabei Zugang zur transsibirischen Route Europa-Asien und einen Rabatt für Flüge bekommen.

Das norwegische Unternehmen hatte sich seit Jahren bei seiner Regierung um die Genehmigung für die Nutzung der genannten Route bemüht – ohne Erfolg.

Sollte der Deal gebilligt werden, wird er vom Leasingunternehmen „Arctic Aviation Assets“ finanziert. Laut vorliegenden Informationen werden die Kosten etwa zwei Milliarden US-Dollar betragen.

ls/sb