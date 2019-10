Baltic Pipe: Dänemark billigt Bau von Ostsee-Gasleitung nach Polen

„Das dänische Ministerium für Klima, Energetik und Kommunalwirtschaft hat am 25. Oktober zwei Beschlüsse gefasst, die die Ortslage des Meeresabschnittes der Rohrleitung betreffen. Einer davon gilt GAZ-SYSTEM SA, dem Betreiber des polnischen Gastransportsystems, und der andere Energinet, dem dänischen nationalen Betreiber für Gas- und Stromtransport“, heißt es auf der Webseite des Projektes.

Berichtet wird auch, dass das Projekt mit Planvorlauf umgesetzt werde. Die Verlegung der Rohre soll im Dezember beginnen.

Wie zuvor in Warschau verlautete, will Polen zum Jahr 2022 auf den Bezug russischen Gases verzichten. Die polnischen Behörden rechnen damit, dass die Bauarbeiten für die Baltic Pipe zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden. In Russland werden solche Erklärungen als Versuch gedeutet, möglichst vorteilhafte Bedingungen auszuhandeln.

ls/sb