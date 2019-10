„Hatte keine andere Wahl”: Änderung bei Sicherheitskontrollen am Flughafen Düsseldorf

Die Essener Security-Firma Kötter, die für Passagier- und Gepäckkontrollen am Flughafen Düsseldorf und Köln-Bonn verantwortlich ist, will vorzeitig aus dem noch bis Ende 2020 laufenden Vertrag mit den Flughafen austeigen, heißt es in der Pressemitteilung des Konzerns.